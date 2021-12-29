В Ленобласти уничтожат более 50 кг санкционного сыра

Товар нашли в одном из гаражей Ивангорода.

Сотрудники Кингисеппской таможни обнаружили более 50 кг санкционного сыра. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Товар хранился в одном из гаражей в Ивангороде. Его оборудовали под склад. Таможенники обнаружили там 103 пачки запрещенного для ввоза сыра марок Valio, Alma и Estover. Все они были произведены в Эстонии.

Гараж принадлежит россиянину, который не в первый раз попадается на санкционке. Весь обнаруженный сыр будет уничтожен.

Ранее балтийские таможенники задержали 55 тысяч контрафактных игрушек Лего.

Фото: sztu.customs.gov.ru