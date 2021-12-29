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Балтийские таможенники задержали 55 тысяч контрафактных игрушек Лего
Сегодня, 17:46
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Балтийские таможенники задержали 55 тысяч контрафактных игрушек Лего

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Возбуждено три дела об административных правонарушениях.

Балтийские таможенники задержали 55 тысяч контрафактных игрушек Лего, прибывших в страну из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). 

Специалисты увидели перед собой партию игрушек (55 584 единиц) компании "Лего Джурис". Однако в ходе взаимодействия с представителем правообладателя получена информация о нарушении исключительных прав компании. Возбуждено три дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). 

Ранее Балтийские таможенники нашли 312 тысяч пачек белорусских сигарет в зеркальных коробах.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: балтийская таможня, игрушки лего
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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