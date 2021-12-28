Балтийские таможенники нашли 312 тысяч пачек белорусских сигарет в зеркальных коробах

Партия товара, зарегистрированная в Петербурге, отправлялась в Польшу.

На Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни в деревянных ящиках, оклеенных зеркалами, найдены 312 тысяч пачек белорусских сигарет. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Партия товара, зарегистрированная в Петербурге, отправлялась в Польшу. Согласно декларации, в контейнере перемещался товар "зеркала стеклянные без рам".

Однако в ходе таможенного контроля сотрудники приняли решение направить груз на досмотр. В ходе сканирования 20-футовый контейнер вызвал подозрения. При вскрытии контейнера балтийские таможенники нашли деревянные короба, обшитые зеркалами, внутри которых находились сокрытые от таможенного контроля пачки сигарет. Партия оценивается в 17 млн рублей.

Возбуждено административное дело по ч.2 статьи 16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий).

Ранее сотрудники Балтийской таможни нашли более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет в кварцевом песке.

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ