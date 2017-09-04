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Таможенники на границе с Финляндией на выходных изъяли почти 200 килограммов санкционки
Сегодня, 16:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Таможенники на границе с Финляндией на выходных изъяли почти 200 килограммов санкционки

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Выборгская таможня напоминает, что в соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека.

За субботу-воскресенье в автомобильных пунктах пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск возбуждено 14 дел об административных правонарушениях в отношении граждан, превысивших разрешенную квоту по ввозу молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. 

Сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное нашли у петербуржца 266 упаковок сыра (почти 80 килограмм), а у жителя Выборга ­­– 78 килограммов готовой мясной и молочной продукции (колбаса, бекон,  сыр, йогурт, масло).

Выборгская таможня напоминает, что в соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и разрешена только в фабричной упаковке.

Фото: СЗТУ

Теги: санкционка, таможня
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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