В Петербурге уничтожили бульдозером 572 кг "санкционки"

Выборгская таможня не пропустила в Петербург продукты из Евросоюза.

Таможня в Выборге раздавила очередную партию "санционки". Бульдозер расправился с мясными и молочными продуктами питания, их вес составил 572 килограммов.

Продукты из Евросоюза не прижились в России, полтонны было уничтожено, об этом сообщают в Северо-Западном таможенном управлении. При ликвидации мясного и молочного товара наблюдали представители Ленинград - Финляндской транспортной прокуратуры, Роспотребнадзор по Выборгскому району Ленобласти, а также Россельхознадзор по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что щупальца гигантского кальмара застряли в Петербургском порту.