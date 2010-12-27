Авторы уверены, что книга станет полезной для начинающих экскурсоводов.

В Петербурге создали путеводитель по Петропавловской крепости. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Путеводитель содержит маршруты и полезные советы для желающих ознакомиться лично с историей Петропавловской крепости. Книга станет полезной для начинающих экскурсоводов.

Автором издания - главный научный сотрудник музея Марина Логунова. Она подробно описала историю Петропавловской крепости и рассказала о Музее старого Петербурга.

В путеводителе также рассказывают о Великокняжеской усыпальнице. Известно, что в книге есть архивные фотографии.

Ранее мы сообщали о том, что на стрелке Васильевского острова задержали "вельмож" в царских костюмах

Фото:pixabay