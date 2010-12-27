В Петербурге создали путеводитель по Петропавловской крепости. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Путеводитель содержит маршруты и полезные советы для желающих ознакомиться лично с историей Петропавловской крепости. Книга станет полезной для начинающих экскурсоводов.
Автором издания - главный научный сотрудник музея Марина Логунова. Она подробно описала историю Петропавловской крепости и рассказала о Музее старого Петербурга.
В путеводителе также рассказывают о Великокняжеской усыпальнице. Известно, что в книге есть архивные фотографии.
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Фото:pixabay
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