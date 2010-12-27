На стрелке Васильевского острова задержали "вельмож" в царских костюмах

"Дворяне" и "графини" просили у туристов деньги за фото.

В четверг, 30 мая, на стрелке Васильевского острова задержали артистов в костюмах дворян, графинь и вельмож XIX века. Об этом сообщает администрация района.

Инцидент произошел н биржевой площади.

Две пары вельможных особ досрочно завершили прогулки по Биржевой площади после того как сегодня, 30 мая, здесь прошел очередной совместный рейд представителей администрации Василеостровского района, 16-го отдела полиции и общественности сказано в сообщении

Как оказалось, аниматоры делали фотографии с туристами, а затем настойчиво требовали денег. Отметим, что эта деятельность не была оформлена официально.

Ранее мы сообщали о том, что ретротрамвай в Петербурге пойдет по новому маршруту

Фото:Администрация Василеостровского района/вк