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На стрелке Васильевского острова задержали "вельмож" в царских костюмах
Сегодня, 18:36
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IRINA_CHALKINA

На стрелке Васильевского острова задержали "вельмож" в царских костюмах

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"Дворяне" и "графини" просили у туристов деньги за фото.

В четверг, 30 мая, на стрелке Васильевского острова задержали артистов в костюмах дворян, графинь и вельмож XIX века. Об этом сообщает администрация района. 

Инцидент произошел н биржевой площади.

Две пары вельможных особ досрочно завершили прогулки по Биржевой площади после того как сегодня, 30 мая, здесь прошел очередной совместный рейд представителей администрации Василеостровского района, 16-го отдела полиции и общественности

сказано в сообщении

Как оказалось, аниматоры делали фотографии с туристами, а затем настойчиво требовали денег. Отметим, что эта деятельность не была оформлена официально.

Ранее мы сообщали о том, что ретротрамвай в Петербурге пойдет по новому маршруту

Фото:Администрация Василеостровского района/вк

Теги: задержали аниматоров, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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