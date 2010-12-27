Ретротрамвай в Петербурге пойдет по новому маршруту

Прокатиться историческом транспорте можно по субботам и воскресеньям с 1 июня.

Об этом в четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба ГУП "Горэлектротранс". Маршрут Музея городского электротранспорта открывается в восьмой раз.

Каждый год трасса для исторического трамвая меняется, 2019-й год – не исключение. Перед туристами предстанут Ленинградский зоопарк, Петропавловская крепость, крейсер "Аврора", шесть петербургских мостов и другие достопримечательности.

Ретротрамваи будут делать по два рейса в каждый из выходных дней из музейного депо на Васильевском острове в 11:30 и 14:00.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"