В Петербурге создали беспилотник, который может ослепить и обездвижить нарушителя

Благодаря тепловизору дрон также можно использовать для поиска пропавших людей.

Специалисты петербургского предприятия "НПО Специальных материалов" создали беспилотный воздушный комплекс, который может ослепить и обездвижить нарушителя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова советника гендиректора компании Юрия Кленова.

Устройство весит чуть более 1 кг и может летать на расстояния до 3 км. Оно способно привести к временному ослеплению и дистанционно парализовать человека электрошокером. Также благодаря тепловизору дрон можно использовать для поиска пропавших людей даже в условиях слабой видимости и тумана.

В настоящий момент разработчики планируют предложить устройство силовым структурам и экстренным службам на ближайших научно-технических салонах и форумах.

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