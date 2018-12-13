В Великобритании разрабатывают самолет, который сможет маневрировать без закрылков

Технологию испытали на беспилотнике модели Magma, детали которого напечатали на 3D-принтере.

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают самолет, который сможет маневрировать без закрылков. Стоит отметить, что у такого летательного аппарата нет еще аналогов в мире. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эту технологию испытали на беспилотнике модели Magma, детали которого напечатали на 3D-принтере. Такой дрон использует воздушные потоки для контроля своих движений. Их со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке выпускает двигатель. По словам разработчиков, летательный аппарат с такой технологией легче по весу, надежнее и дешевле в эксплуатации.

Кроме того, модель Magma может маневририровать при помощи отклоняемого вектора тяги. В этом случае регулировка движения происходит при помощи выхлопных газов в самом двигателе. Они отклоняются в различных направлениях, помогая управлению.

Сколько человек сможет перевезти готовый самолет, и какую скорость он сможет развить, пока неизвестно.

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Видео: YouTube / The Engineer UK