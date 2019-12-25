Кластер займется реализацией эффективных и взаимовыгодных совместных программ и проектов.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге создали Научно-производственный арктический кластер. Об этом сообщил Комитет по делам Арктики.

Отмечается, что соглашение о создании подписано 15 ведущими промышленными и научно-образовательными организациями Северной столицы. Планируется, что соответствующий кластер займется реализацией различных проектов.

Эксперты полагают, что кластер позволит не только создать в России новые рабочие места, но и усилить положение Петербурга при реализации проектов, направленных на освоение и развитие Арктической зоны.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская организация сбросила в канализацию загрязненные сточные воды.

Фото:pixabay