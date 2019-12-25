Власти Петербурга намерены создать Градостроительную комиссию

Она необходима для обеспечения жилой застройки объектами здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания.

В Петербурге создадут Градостроительную комиссию. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что комиссия будет принимать участие в рабочих совещаниях при Правительстве города. Она необходима для обеспечения жилой застройки объектами здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания. Как отметили в пресс-службе, Градостроительная комиссия поможет создать условия для системной работы исполнительных органов госвласти города, а также подведомственных им учреждений при осуществлении жилищного строительства в Петербурге.

Ранее мы писали, что Петербург подпишет на ПМЭФ соглашение об инвестициях в строительство Витебской развязки.

Фото: Piter.tv