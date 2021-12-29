Смольный создал новый коллегиальный орган для оказания медико-социальной помощи пожилым людям

Орган станет "мостом" между двумя комитетами.

В Петербурге создадут Координационный совет по вопросам оказания медико-социальной помощи горожанам старшего поколения. О решении накануне объявил вице-губернатор Олег Эргашев.

По словам чиновника, необходимо найти новые методы адресной поддержки пожилых горожан. В Петербурге проживает 1,6 млн человек старшей возрастной группы. Поддержка должна быть адресной.

В итоге было решено создать новый коллегиальный орган при правительства города. Он будет заниматься внедрением инновационных решений, интегрировать научные достижения с практикой работы учреждений социальной сферы и обеспечит межведомственный подход к решению вопроса. Совет станет посредником между комитетом по здравоохранению и комитетом по социальной политике. В экспертный совет, который станет "ядром" нового органа войдут ведущие специалисты и ученые.

Ранее комздрав рассказал о назначении новых внештатных специалистов.

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев