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Смольный создал новый коллегиальный орган для оказания медико-социальной помощи пожилым людям
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Смольный создал новый коллегиальный орган для оказания медико-социальной помощи пожилым людям

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Орган станет "мостом" между двумя комитетами.

В Петербурге создадут Координационный совет по вопросам оказания медико-социальной помощи горожанам старшего поколения. О решении накануне объявил вице-губернатор Олег Эргашев.

По словам чиновника, необходимо найти новые методы адресной поддержки пожилых горожан. В Петербурге проживает 1,6 млн человек старшей возрастной группы. Поддержка должна быть адресной. 

В итоге было решено создать новый коллегиальный орган при правительства города. Он будет заниматься внедрением инновационных решений, интегрировать научные достижения с практикой работы учреждений социальной сферы и обеспечит межведомственный подход к решению вопроса. Совет станет посредником между комитетом по здравоохранению и комитетом по социальной политике. В экспертный совет, который станет "ядром" нового органа войдут ведущие специалисты и ученые. 

Ранее комздрав рассказал о назначении новых внештатных специалистов. 

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев

Теги: медицина, пожилые люди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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