Комздрав рассказал о назначении новых внештатных специалистов

Каждый главный внештатный специалист отвечает за свое направление в медицине.

В комитете по здравоохранению рассказали о новых внештатных специалистах. В общем сложности в ведомстве произошло четыре новых назначения за последнее время.

Андрея Павлыша назначили на должность главного клинического фармаколога. Он является доктором медицинских наук, профессором кафедры фармакологии и фармации СЗГМУ им. Мечникова. Ольга Трусова стала главным внештатным детским специалистом аллергологом-иммунологом. Кандидат медицинских наук является доцентом кафедры терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии им.ак.М.В.Черноруцкого.

На должность главного внештатного специалиста по медицинской микробиологии был выбран член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Андрей Иванов. Он является главным внештатным специалистом в другом медучреждении и будет совмещать две должности.

Также изменения произошли и на должности главного внештатного специалиста по медицинской статистике. Им стал Павел Алексеев — заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра.

Фото: Piter.tv