В Петербурге создадут реестр опасных растений для борьбы с борщевиком

В Петербурге разработают новые меры чтобы остановить распространение борщевика.

В Санкт-Петербурге планируют внедрить новые методы борьбы с борщевиком и другими инвазивными растениями. Законопроект, предусматривающий создание специального реестра опасных видов, поддержали депутаты Законодательного собрания города. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.

Документ предполагает наделение городских властей полномочиями по формированию регионального перечня агрессивных растений, которые угрожают экосистеме и здоровью жителей. На основе этого реестра будут разрабатываться программы по выявлению, контролю и уничтожению сорняков.

По данным специалистов Ботанического института РАН, в Петербурге уже выявлено около 20 видов чужеродных растений. Самым опасным среди них считается борщевик Сосновского, который способен вытеснять местную флору, разрушать плодородие почвы и вызывать у человека ожоги при контакте с соком.

Фото: pxhere