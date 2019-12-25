В Петербурге создадут новую пешеходно-велосипедную набережную

Дорожка продлится вдоль Большой Невки от моста на Елагин до парка 300-летия.

В четверг, 30 июля, стало известно, что в следующем году начнут разрабатывать проект новой пешеходно-велосипедной набережной в районе Елагина острова.

Выкупать территории нет необходимости. Власти рассчитывают, что владельцы земли пойдут навстречу и сами приведут свою территорию в соответствии с общей концепцией. Специалисты отмечают, что морской потенциал города не реализован, т.е в Петербурге нет благоустроенной морской набережной, кроме участка в парке 300-летия.

Ранее мы писали, что проект благоустройства Пулковского парка появится в 2021 году.

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