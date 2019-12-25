В Петербурге создадут город на десять тысяч жителей

Задумку уже прозвали "новым Мурино".

В течение десяти лет в Петербурге сформируется новый город на десять тысяч жителей. В СМИ город Троицкая гора окрестили "новым Мурино". Издание 47news отметило, что подобного в Ленобласти никогда не было.

В следующую среду, 24 февраля, ожидается, что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области изменят закон об административно-территориальном делении. Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов отмечает, что на территории в 287,7 га не ждут крупных застройщиков: ставка сделана на малоэтажное строительство.

Пока что на месте будущего города еще не кипит стройка, однако уже предполагается, что здесь развестят спортивный центр, дом культуры, библиотеку, три школы и четыре детских сада.

Ранее мы писали, что Выборгский район разрабатывает туристические веломаршруты.

Фото: Piter.TV; скриншот "Яндекс.Карты"