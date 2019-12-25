В Петербурге создадут экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям

Советы будут созданы в различных отраслях.

В Петербурге создадут советы в сферах общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта. Соответствующие изменения в документ правительства города внес губернатор Александр Беглов.

Раз в две недели эксперты будут представлять градоначальнику аналитические отчеты с оценкой делового климата, информацию о препятствиях ведения предпринимательской деятельности, а также предложениями по поддержке предприятий и организаций и другие актуальные вопросы развития отраслей.

На данный момент обсуждаются критерии для выбора экспертов.

Ранее в Центре развития предпринимательства рассказали, как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга.

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