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В Петербурге создадут экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям
Сегодня, 16:17
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nadezhda_sib

В Петербурге создадут экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям

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Советы будут созданы в различных отраслях.

В Петербурге создадут советы в сферах общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта. Соответствующие изменения в документ правительства города внес губернатор Александр Беглов. 

Раз в две недели эксперты будут представлять градоначальнику аналитические отчеты с оценкой делового климата, информацию о препятствиях ведения предпринимательской деятельности, а также предложениями по поддержке предприятий и организаций и другие актуальные вопросы развития отраслей.

На данный момент обсуждаются критерии для выбора экспертов.

Ранее в Центре развития предпринимательства рассказали, как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга. 

Фото: pixabay.com

Теги: бизнес, экспертные советы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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