В Центре развития предпринимательства рассказали, как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга

Лев Кузнецов ответил на вопросы Piter.TV о главных трудностях, которые испытывают сейчас предприниматели в Петербурге.

Вопросы директору Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга Льву Кузнецову корреспондент Piter.TV задал во время проведения конкурса дизайнеров от "Fashion-практика", так что и первый наш вопрос был о дизайнерской отрасли. Насколько мода пострадала от коронавируса и как петербургские производители одежды справляются с кризисом:

Есть ограничения или нет, люди то продолжают покупать одежду, просто они используют для этого другие инструменты. Сейчас есть несколько ведущих онлайн-площадок, где все продолжают покупать. Но здесь уже стоит заострить на этом свое внимание. Что люди покупают, как они это покупают и как продавцам сделать то, что они продают? Тут уже фактор пандемии не играет роли.

Производственные компании, опять же, если сумели быстро перестроить свою работу, то стали больше ориентироваться на средства индивидуальной защиты, у которых спрос сейчас выше, чем предложения.

Однако дизайнеров, повторюсь, ограничения и пандемия не затронули. Лев Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга

Мы также спросили и о общей картине: как коронавирус отразился на малом и среднем бизнесе в Петербурге, действительно ли множество компаний закрылись и в городе серьезный предпринимательский кризис.

Если смотреть на статистику, то мы можем увидеть, что по цифрам почти ничего не поменялось. Перепады, которые сопоставимы с 2019-2018 годом. Что мы точно заметили – работников малого и среднего предпринимательства явно стало больше. Конечно, есть и те, кто закрылись, но также есть и те, кто вырос в 10 раз.

Больше всего пострадала сфера туризма, общественного питания, гостиничный бизнес. Сейчас, как мы понимаем, началась вторая волна коронавируса, а, как мы помним, весной все эти компании были существенным образом ограничены. Рестораны работали только на доставку, например, и так далее.

Основной задачей ведь сейчас стоит недопущение распространения коронавируса в компаниях. Бизнес за это отвечает перед своими работника и потребителями. Лев Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга

Лев Кузнецов рассказал и о мерах поддержки, оказанных малому бизнесу во время пандемии. Он отметил, что работа Центра развития и поддержки предпринимательства в Петербурге во многом осталась неизменна. Однако почти все услуги стали оказываться в онлайн-формате.

Кузнецов отметил, что огромное количество запросов с начала пандемии касались новых нормативных актов и ограничений, касающихся бизнеса. За полгода Центр обработал более 250 000 обращений. Это в десятки раз больше, чем за 2019 год.

Ранее стало известно, что Смольный может смягчить ограничения для ресторанов после предложений бизнеса.

Видео: Piter.TV