Петербург стал первым в России по ликвидации бизнеса в 2023 году

Закрылось 7,7 тыс. компаний.

Российский антирейтинг по ликвидации бизнеса в 2023 году возглавил Петербург. Закрылось 7,7 тыс. компаний, подсчитали аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза".

Кроме того, в "топ" вошли Самарская область с убылью в 6,1 тыс., Татарстан с закрытием 3,3 тыс. организаций, Краснодарский край (-2,5 тыс.) и Новосибирская область, где перестали работать 2,3 тыс. компаний.

В целом в стране количество закрытых коммерческих предприятий уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 9,3% – до 254 тыс., что стало рекордно низким показателем за последние 8 лет. Численность открытых компаний почти не изменилась и составила 242,5 тыс. Эксперты связывают снижение "смертности бизнеса" с завершением основного этапа очистки государственного реестра от фиктивных компаний.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге возросли продажи новостроек с мебелью и техникой.

Фото: Piter.TV; "ФинЭкспертиза"