Дизайнеры Петербурга соревнуются за контракты с компаниями на конкурсе от Fashion-практики

16 участников, среди которых как профессионалы, так и студенты, создают одежду, в конкурсе Fashion-практика.

Петербургские дизайнеры борются за звание лучшего модельера одежды. Состязания дизайнеров проходят в рамках нетворкинг-форума Fashion-практика. Предприятия-заказчики: модная одежда от Jana Segetti и Lounger, спортивная одежда от Sportego и Black Star Karting, дают задание – придумать и сшить одежду подходящую для компании.

Мой заказчик – это Black Star Karting. Компания, которая хочет видеть мерч. Мне очень близка такая молодежная тематика – дерзкая, молодежная. Моим изделием будет свитшот и футболка. Основной техникой будет роспись граффити, плюс дополнительные элементы из картинка и гонок. Татьяна Яковлева, участника конкурса

Конкурсанты должны были за неделю придумать дизайн, разработать лекалы, макет и уже 30 ноября на базе завода Sportego сшить финальное изделие. Ограничения лишь в бюджете на материалы - они должны соответствовать производственной стоимости. Судить результат будут за соответствие бренду и концепту.

Когда за предметом одежды стоит какая-то история. Дизайнер видит – кто ее будет носить, т.е он может рассказать, в какой ситуации, зачем и почему. Прослеживается ли в готовой вещи какая-то идея, отражает ли она нечто большее, чем просто одежда. Снежанна Падерина, член жюри конкурса дизайнеров Fashion-практика, арт-директор компании Sportego

Нэтворкинг-форум Fashion-практика направлен на поддержку и развитие молодых дизайнеров Петербурга, и проходит уже в третий раз. Из-за карантинных ограничений, большая часть форума прошла в онлайн-режиме. Однако сам пошив оставили в "оффлайне". Такое решение было принято во многом для того, что бы конкурсанты вживую познакомились с производственным процессом.

Наша основная задача – помочь этим людям заниматься бизнесом, а не творчеством, или творчеством, которое потом может приносить деньги. Мы хотим научить их генерировать деньги. Невозможно это сделать, не познакомив их с ведущими игроками отрасли. Лев Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга

Итоги конкурса будут подводиться 4 декабря в онлайн-формате. Победившие дизайнеры получат контракт с местными предприятиями.

Видео, фото: Piter.TV