В Петербурге можно будет побороться за звание лучшего дизайнера одежды

Победители конкурса от нетворкинг-форума Fashion-практика подпишут соглашение с предприятием-заказчиком.

В Петербурге с 16 ноября по 4 декабря проходит III ежегодный нетворкинг-форум индустрии моды "Fashion-практика - конкурс и открытые лекции". Форум разделен на два основных этапа: конкурс за звание лучшего дизайнера одежды и образовательный online-курс лекций и мастер-классов.

До 20 ноября ательеры, дизайнеры и учащиеся профильных учебных заведений могут подать заявку на участие в конкурсе-акселераторе за звание "Лучший дизайнер одежды 2020" на сайте проекта. После экспертное жюри отберет 16 самых талантливых претендентов. Каждый из участников получит задание от предприятия-заказчика и снимет online-презентацию результата своей работы. 4 декабря ВКонтакте состоится online-трансляция, в ходе которой жюри определят четырех финалистов. Победители конкурса подпишут контракты с предприятиями-заказчиками.

Открытый образовательный online-курс лекций и мастер-классов состоится 3 и 4 декабря в официальном сообществе форума "Вконтакте". Ведущие лидеры индустрии расскажут, как получить субсидии от государства, раскроют секреты продаж через Instagram, поделятся секретами работы модных СМИ.

Спикерами мероприятия станут: Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства"; Алексей Баженов, основатель и идеолог форума для профессионалов модной индустрии Be In Open; Юрий Питенин, дизайнер бренда одежды SAINT TOKYO; Георгий Ростовщиков, Генеральный директор Fashion Hub Russia, президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub; Екатерина Федорова, журналист, автор Telegram-канала Good Morning, Karl, экс-редактор Vogue, Interview, the Blueprint; Гоша Карцев, стилист, дизайнер, блогер и основатель бренда GOSH.

Помимо этого организаторы конкурса создали онлайн-нетворкинг на базе Telegram, зарегистрировавшись в котором, участники смогут обмениваться знаниями, искать нужные контакты и заводить полезные знакомства.

Фото: предоставлено организаторами