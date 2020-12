Fashion-практика: открытые лекции

Бесплатные лекции и мастер-классы от ведущих специалистов отрасли.

В Петербурге с 16 ноября по 4 декабря проходит III ежегодный нетворкинг-форум индустрии моды "Fashion-практика - конкурс и открытые лекции". Форум разделен на два основных этапа: конкурс за звание лучшего дизайнера одежды и образовательный online-курс лекций и мастер-классов.

Открытый образовательный online-курс лекций и мастер-классов состоится 3 и 4 декабря в официальном сообществе форума "Вконтакте". Ведущие лидеры индустрии расскажут, как получить субсидии от государства, раскроют секреты продаж через Instagram, поделятся секретами работы модных СМИ.

Спикерами мероприятия станут: Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства"; Алексей Баженов, основатель и идеолог форума для профессионалов модной индустрии Be In Open; Юрий Питенин, дизайнер бренда одежды SAINT TOKYO; Георгий Ростовщиков, Генеральный директор Fashion Hub Russia, президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub; Екатерина Федорова, журналист, автор Telegram-канала Good Morning, Karl, экс-редактор Vogue, Interview, the Blueprint; Гоша Карцев, стилист, дизайнер, блогер и основатель бренда GOSH.

Фото: предоставлено организаторами