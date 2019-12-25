В Петербурге создадут цифрового помощника для педагогов и психологов медицинского вуза

Искусственный интеллект будет изучать потенциальные деструктивные информационные воздействия в соцсетях.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Северной столице разработают цифрового помощника для педагогов и психологов медицинского вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного исполнителя проекта, ведущего научного сотрудника лаборатории проблем компьютерной безопасности РАН Андрея Чечулина.

Планируется, что цифровой помощник займется отслеживанием обстановки в коллективе, будет определять эффективность коммуникации среди студентов. Также искусственный интеллект изучит деструктивные информационные воздействия в соцсетях

Отмечается, что программа нацелена на распознавание пагубной информации в соцсетях на основе рекомендаций психологов.

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