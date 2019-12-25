Функции портала "Здоровье петербуржца" расширили

Сервисами портала пользуются порядка 1,5 млн горожан.

В Петербурге завершили тестирование портала "Здоровье петербуржца" www.gorzdrav.spb.ru. Как рассказали в пресс-службе Смольного, система, входящая в направление "Умный город", позволяет управлять потоками пациентов и цифровизировать здравоохранение города.

Функции портала расширили: пациенты могут записаться к врачу и отменить запись, посмотреть списки предстоящих посещений, проверить прикрепление к конкретной поликлинике, прочитать заключения врача и результаты анализов, получить телемедицинскую консультацию. Отмечается, что порталом пользуются около 1,5 млн петербуржцев, 300 тысяч из них имеют на сайте личный кабинет. Особенно большую популярность дистанционные консультации приобрели в пандемию коронавируса, но теперь удобные технологии будут развивать и дальше.

Ранее мы рассказывали, что Смольный продлит запреты из-за коронавируса до конца сентября.

Фото: www.gorzdrav.spb.ru