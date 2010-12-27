В Петербурге совместят хореографию и уборку мусора

Проект "Зеленый Балет" организовали популяризаторы балетного искусства Антон Лабунскас и экологического спорта Алексей Купряков.

В воскресенье, 19 августа, в Петербурге проведут необычный эксперимент, а именно совместят хореографическое искусство и экологию. Об этом сообщают городские СМИ.

Проект "Зеленый Балет" организовали популяризаторы балетного искусства Антон Лабунскас и экологического спорта Алексей Купряков. Все действие развернется на Канонерском острове. На мероприятии пройдет благотоворительный мастер-класс "Балет для всех!" и уборка Финского побережья. Так как погода непредсказуема, то лучше всего взять дождевик и сменную одежду.

Начало в 11:00.

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Фото: Ирина Едошина/ ВК