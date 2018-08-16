На Малой Балканской находится огромная зловонная свалка

Мусор сжигают неподалеку в печи.

Участники МОО "Зеленый Фронт" обнаружили дурно пахнущую свалку отходов во Фрунзенском районе. Об этом они сообщили на своем сайте.

Активисты приехали на свалку после обращения жителей Фрунзенского района, которые пожаловались на запах и рассказали, что на территории свалки приезжают мусоровозы компании "Гарант+". Но данная компания имеет право только на сбор и транспортировку отходов в Сосновом Бору, но не на их утилизацию. Также в ходе проверки были обнаружены печь и следы от сжигания мусора. Местные жители подтвердили, что отходы здесь сжигают в вечернее время.

"Ближайшие жилые дома находятся в 140 метрах от этого участка, поэтому неудивительно, что жители недовольны источаемым гниющими отходами запахом. Сергей Виноградов, председатель МОО "Зеленый Фронт"

Активисты уже обратились в природохранное ведомство.

Видео: МОО "Зеленый Фронт"