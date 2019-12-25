В Петербурге совершили вооруженный налет на банк

Двоих задержали.

Как стало известно Piter.tv, вечером в понедельник, 16 марта, на банк "Восточный" в Невском районе напали, предположительно, налетчики с оружием.

Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины. Наряды силовиков приехали, когда налетчики уже расправились со своими делами и шли на выход. Там преступников и задержали.

По предварительным данным, слежка за преступниками длилась около двух месяцев. Напомним, что 17 декабря 2019 года предположительно те же налетчики ограбили банк на улице Савушкина, 12. Помимо этого, спустя месяц, 15 января 2020 года, на той же улице произошло следующее ограбление, но тогда преступники ушли ни с чем.

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