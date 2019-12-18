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На Савушкина неизвестные с ножом и автоматом опустошили кассу банка

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Добычей преступников стали 5 млн. рублей.

В Приморском районе Петербурга неизвестные ограбили кассу банка "Восточный". Об этом сообщили очевидцы. Piter.tv публиковал первые кадры помещения после нападения злоумышленников. Преступление совершено по улице Савушкина, 12. Ворам удалось унести с собой около пяти миллионов рублей. 

В пресс-службе МВД уточнили, что налет совершено около 20 часов вечера 17 декабря. Преступники оказались вооружены. При себе у них было холодное оружие (нож), а также предмет, который напоминает автомат. "Фонтанке" удалось узнать, что злоумышленники практически вонзили лезвие в глаз одной из сотрудниц банка.

В настоящее время ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый разыскиваются. 

Ранее Piter.tv писал о том, что родителей детей из коттеджа с боеприпасами в Гатчине хотят лишить родительских прав.

Фото и видео: Piter.tv
 

Теги: банк, восточный, ограбление, улица савушкина
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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