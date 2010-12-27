Родителей детей из коттеджа с боеприпасами в Гатчине хотят лишить родительских прав

В органах опеки считают, что у отца и матери детей, которые жили в доме с оружием, нужно отобрать родительские права или ограничить их.

Родителей, которые хранили склад оружия в деревне Химози Гатчинского района, попытаются лишить родительских прав. С таким намерением выступили органы опеки, сообщила 17 декабря пресс-служба Уполномоченного при президента РФ по правам ребенка Анны Кузнецовы.

По данным следствия, в деревне Химози 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию одну из своих малолетних дочерей. По предварительной информации, истязания продолжались с 2012 года по настоящее время. На данный момент девочке 13 лет. Подозреваемого задержали, а СК возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия над ребёнком, не достигшем 14-летнего возраста.

Дети не посещали детский сад и школу.

"Но сколько лет жизни детей прошло в полной изоляции. Сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы компенсировать детям то, чего они не получали ранее. Уже сейчас очевидно, что сделать это будет непросто" — пресс-служба процитировала слова Анны Кузнецовой.

Кроме того, в доме обнаружили склад боеприпасов.

Фото: Piter.TV