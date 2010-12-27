Родителей детей из коттеджа с боеприпасами в Гатчине хотят лишить родительских прав

Родителей, которые хранили склад оружия в деревне Химози Гатчинского района, попытаются лишить родительских прав. С таким намерением выступили органы опеки, сообщила 17 декабря пресс-служба Уполномоченного при президента РФ по правам ребенка Анны Кузнецовы.
По данным следствия, в деревне Химози 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию одну из своих малолетних дочерей. По предварительной информации, истязания продолжались с 2012 года по настоящее время. На данный момент девочке 13 лет. Подозреваемого задержали, а СК возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия над ребёнком, не достигшем 14-летнего возраста.
Дети не посещали детский сад и школу.
"Но сколько лет жизни детей прошло в полной изоляции. Сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы компенсировать детям то, чего они не получали ранее. Уже сейчас очевидно, что сделать это будет непросто"
— пресс-служба процитировала слова Анны Кузнецовой.
Кроме того, в доме обнаружили склад боеприпасов.
Фото: Piter.TV
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