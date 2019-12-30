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В банк на Савушкина зашли четверо. Они ушли ни с чем
Сегодня, 21:23
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nadezhda_sib

В банк на Савушкина зашли четверо. Они ушли ни с чем

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Злоумышленники были одеты в черную одежду и в масках.

Стали известны подробности нападения на банк в Приморском районе. 

Вечером 15 января Piter.TV сообщил о том, что неизвестные ворвались в офис финансово-кредитного учреждения по адресу Савушкина, 127. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по городу и области, инцидент произошел в 19:52. Четверо злоумышленников попытались похитить денежные средства, но сотрудники банка оказали сопротивление, и нападавшие ушли ни с чем. Неизвестные угрожали предметом, похожим на автомат. 

В результате разбойного нападения никто не пострадал. 

Правоохранители занялись розыском и задержанием предполагаемых преступников. 

Фото: pixabay.com 

Теги: банк, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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