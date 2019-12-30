В банк на Савушкина зашли четверо. Они ушли ни с чем

Злоумышленники были одеты в черную одежду и в масках.

Стали известны подробности нападения на банк в Приморском районе.

Вечером 15 января Piter.TV сообщил о том, что неизвестные ворвались в офис финансово-кредитного учреждения по адресу Савушкина, 127. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по городу и области, инцидент произошел в 19:52. Четверо злоумышленников попытались похитить денежные средства, но сотрудники банка оказали сопротивление, и нападавшие ушли ни с чем. Неизвестные угрожали предметом, похожим на автомат.

В результате разбойного нападения никто не пострадал.

Правоохранители занялись розыском и задержанием предполагаемых преступников.

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