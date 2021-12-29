В Петербурге сотрудников РЖД переведут на удаленку из-за "омикрона"

В январе удаленно работали более 33 тысяч железнодорожников.

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) "переводит на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников, не задействованных в перевозочном процессе" из-за "омикрон"-штамма. В первую очередь это касается сотрудников старшего возраста, а также не вакцинированных по медицинским показаниям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Петербурге, как рассказал "Невским Новостям" высокопоставленный собеседник компании, аналогичные указания поступят в ближайшие дни.

Известно, что сегодня в компании от коронавируса вакцинированы 88% сотрудников, иммунитет сформирован у 93% работников. В январе удаленно работали более 33 тысяч железнодорожников.

В Петербурге из-за распространения нового штамма коронавируса могут ввести дополнительные ограничения. Власти города подумают о переводе сотрудников на удаленный формат работы, запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации.

Фото: Piter.TV