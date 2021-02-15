В Петербурге сотрудники военкомата задержали вратаря ЦСКА Ивана Федотова

По мнению прокуратуры, оснований "считать Федотова уклонистом от армии" достаточно.

В пятницу, 1 июля, в Купчино, на выходе из ледовой арены, сотрудники военкомата задержали вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" и сборной России Ивана Федотова. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, петербургский главк поступила просьба от военной прокуратуры. По мнению прокуратуры, оснований "считать Федотова уклонистом от армии" достаточно. Корреспондент "Фонтанки" добавил, что Федотов якобы недавно сообщил тренерам и руководителям клуба, что собирается покинуть и команду, и страну.

Ранее социального работника заподозрили в домогательствах к 17-летней девушке на Новаторов. Мужчина попал в объектив камер наблюдения.

Фото: phxere