Социального работника заподозрили в домогательствах к 17-летней девушке на Новаторов

Мужчина попал в объектив камер наблюдения.

Полицейские подозревают соцработника из Петербурга в нападении и домогательствах к 17-летней девушке на юге города. Мужчину вычислили по записям с камер наблюдения. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 26-летний гражданин работает с трудными подростками в одном из учреждений Северной столицы. Он затащил свою жертву в парадную дома №69 по бульвару Новаторов вечером среды, 29 июня, зажал старшекласснице рот руками и трогал за грудь. Девушке удалось закричать, после чего нападавший сбежал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске незнакомец домогался до четырехлетнего мальчика.

Фото: Piter.TV