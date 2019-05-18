Во Всеволожске незнакомец домогался до четырехлетнего мальчика

Родители ребенка получили административные протоколы.

В Ленобласти извращенец приставал к четырехлетнему мальчику. По информации Piter.tv, мать маленького жителя Всеволожска обратилась в полицию. На родителей пострадавшего составили административные протоколы.

Женщина рассказала, что ее малыш стал жертвой педофила в субботу вечером, 25 июня. Мама мальчика написала заявление в полицию. Стражи порядка пока не нашли свидетелей инцидента.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv