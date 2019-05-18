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Во Всеволожске незнакомец домогался до четырехлетнего мальчика
Сегодня, 14:30
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Во Всеволожске незнакомец домогался до четырехлетнего мальчика

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Родители ребенка получили административные протоколы.

В Ленобласти извращенец приставал к четырехлетнему мальчику. По информации Piter.tv, мать маленького жителя Всеволожска обратилась в полицию. На родителей пострадавшего составили  административные протоколы.

Женщина рассказала, что ее малыш стал жертвой педофила в субботу вечером, 25 июня. Мама мальчика написала заявление в полицию. Стражи порядка пока не нашли свидетелей инцидента.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Лемболовском озере утонул ребенок.

Фото: Piter.tv

Теги: домогался до ребенка, извращенец, педофил, пугоревский проезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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