В Петербурге сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу почти на 300 000 рублей

Житель Сестрорецка заявил, что злоумышленник проник в его квартиру на Гагаринской улице.

В воскресенье, 6 мая, полицейские раскрыли квартирную кражу в Курортном районе. Мужчина украл имущество на сумму 298 900 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Житель Сестрорецка в возрасте 34-х лет обратился в полицию в конце мая. Он заявил, что злоумышленник проник в его квартиру на Гагаринской улице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Накануне, 5 июня, полицейские задержали по подозрению в совершении данного преступления 36-летнего неработающего жителя Парголово, который оказался ранее судим за наркотики. На данный момент злоумышленник задержан.

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Фото: Piter.tv