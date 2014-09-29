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В Петербурге сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу почти на 300 000 рублей
Вчера, 17:14
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу почти на 300 000 рублей

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Житель Сестрорецка заявил, что злоумышленник проник в его квартиру на Гагаринской улице.

В воскресенье, 6 мая, полицейские раскрыли квартирную кражу в Курортном районе. Мужчина украл имущество на сумму 298 900 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Житель Сестрорецка в возрасте 34-х лет обратился в полицию в конце мая. Он заявил, что злоумышленник проник в его квартиру на Гагаринской улице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Накануне, 5 июня, полицейские задержали по подозрению в совершении данного преступления 36-летнего неработающего жителя Парголово, который оказался ранее судим за наркотики. На данный момент злоумышленник задержан.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге неизвестный угнал Kia Rio у директора "Синема Парк".

Фото: Piter.tv

Теги: кража, сестрорецк
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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