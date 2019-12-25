Специальную версию проекта покажут на площадке "Интермузея".

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что В Петербурге сотрудники Российского этнографического музея прочтут письма военных лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта Викторию Первак.

Участниками тематической программы, посвященной 75-летию Победы станут сами сотрудники этнографического музея в Петербурге. Они прочтут письма и документы своих предшественников времен Великой Отечественной войны.

Соответствующий раздел на сайте музея запустят в начале мая.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован полный список мероприятий бибиотеки Алавара Аалто ко Дню Победы.

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