В Петербурге сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе партии авокадо

Плоды следовали из ЮАР в адрес торгово-розничной сети города.

В понедельник, 13 сентября, в морском порту Петербурга государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 21,4 тонн авокадо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Плоды следовали из ЮАР в адрес торгово-розничной сети города. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, было установлено, что информация о наименовании фирмы-импортера и его адресе, указанная на маркировочных этикетках, не совпадает с данными, заявленными в фитосанитарном сертификате.

Отмечается, что на таможенной границе Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318, выпуск 21,4 тонн авокадо на территорию Российской Федерации запрещён.

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