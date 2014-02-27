Пулково обслужил более 11 тысяч пассажиров на рейсах между Петербургом и Белградом

Авиасообщение между Петербургом и Белградом запущено в 2016 году.

Этим летом аэропорт Пулково обслужил более 11 тысяч пассажиров на прилет и вылет по направлению Белград – показатели на 49% больше, чем летом 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Предполагается, что до 30 октября будет выполнено более 20 рейсов. Затем расписание рейсов обновится.

Авиасообщение между Петербургом и Белградом запущено в 2016 году. На сегодня его обеспечивают три авиакомпании: дважды в неделю по вторникам и четвергам национальный перевозчик Сербии – авиакомпании "Air Serbia" и "Nordwind" и "Аэрофлот" – один раз в неделю по средам.

Ранее стало известно, что "Emirates" возобновляет авиаперелеты между Дубаем и Петербургом.

Фото: Piter.tv