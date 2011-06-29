Emirates возобновляет авиаперелеты между Дубаем и Петербургом

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, начиная с 8 октября.

Авиакомпания Emirates Airlines возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки между Дубаем и Петербургом, прекратившиеся 25 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Самолеты будут летать четыре раза в неделю, начиная с 8 октября. С 21 октября запустятся ежедневные авиаперевозки. Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Boeing 777-300ER трех классов конфигурации.

Первый самолет прибудет в Пулково 8 октября в 14:15. Вылет в Дубай запланирован на 16:45.

Ранее мы писали, что в Пулково уже неделю живёт итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу.

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