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Emirates возобновляет авиаперелеты между Дубаем и Петербургом
Сегодня, 7:26
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Emirates возобновляет авиаперелеты между Дубаем и Петербургом

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Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, начиная с 8 октября.

Авиакомпания Emirates Airlines возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки между Дубаем и Петербургом, прекратившиеся 25 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Самолеты будут летать четыре раза в неделю, начиная с 8 октября. С 21 октября запустятся ежедневные авиаперевозки. Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Boeing 777-300ER трех классов конфигурации.

Первый самолет прибудет в Пулково 8 октября в 14:15. Вылет в Дубай запланирован на 16:45.

Ранее мы писали, что в Пулково уже неделю живёт итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу.

Фото: pixabay.com

Теги: авиаперелеты, дубай
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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