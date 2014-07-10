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В Пулково уже неделю живёт итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу
Сегодня, 21:23
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В Пулково уже неделю живёт итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу

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Несколько лет молодой человек проживал в России.

В аэропорту Пулково уже неделю живет русский итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу. Об этом сообщает портал 47news.

25-летний второкурсник петербургского Электромашиностроительного колледжа Габриэле обосновался на лавочке в транзитной зоне. При себе у него учебная виза, итальянский паспорт и сим-карта с миланским номером. 

В аэропорту молодой человек столкнулся с распоряжением правительства России № 635-р "О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан...". В нем есть пункт, согласно которому образовательные учреждения должны предоставлять на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся на учебу. Однако своего имени студент в списках не нашел. В настоящее время Габриэле помогают юристы. 

Габриэле – сын итальянца и петербурженки Татьяны, которая в 1996 году работала в Милане. При рождении мальчик получил свидетельство рождённого в Итальянской Республике. Татьяна тут же перевела документ на русский язык в российском консульстве в Милане. После перевод подшили к итальянскому свидетельству. Спустя три года пара расходится, и Татьяна решила вернуться в Петербург вместе со своими трехлетним сыном. В возрасте 14 лет подросток планировал получить российский паспорт, однако МИД не обнаружило документы о рожденном в Милане мальчике. Тогда Габриэле получил итальянский паспорт.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, студент
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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