В Пулково уже неделю живёт итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу

Несколько лет молодой человек проживал в России.

В аэропорту Пулково уже неделю живет русский итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу. Об этом сообщает портал 47news.

25-летний второкурсник петербургского Электромашиностроительного колледжа Габриэле обосновался на лавочке в транзитной зоне. При себе у него учебная виза, итальянский паспорт и сим-карта с миланским номером.

В аэропорту молодой человек столкнулся с распоряжением правительства России № 635-р "О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан...". В нем есть пункт, согласно которому образовательные учреждения должны предоставлять на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся на учебу. Однако своего имени студент в списках не нашел. В настоящее время Габриэле помогают юристы.

Габриэле – сын итальянца и петербурженки Татьяны, которая в 1996 году работала в Милане. При рождении мальчик получил свидетельство рождённого в Итальянской Республике. Татьяна тут же перевела документ на русский язык в российском консульстве в Милане. После перевод подшили к итальянскому свидетельству. Спустя три года пара расходится, и Татьяна решила вернуться в Петербург вместе со своими трехлетним сыном. В возрасте 14 лет подросток планировал получить российский паспорт, однако МИД не обнаружило документы о рожденном в Милане мальчике. Тогда Габриэле получил итальянский паспорт.

Фото: Piter.tv