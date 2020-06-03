За рулем был 21-летний мужчина с признаками наркотического опьянения.

В Петербурге сотрудники ГИБДД применили оружие во время погони за каршерингом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 5 августа на проспекте Обуховской обороны. Водитель арендованного Chery Tiggo увеличил скорость после того, как увидел полицейских, и попытался скрыться от правоохранителей. Он не реагировал на требования остановиться, совершая опасные маневры. Сотрудники ГИБДД открыли стрельбу по колесам.

Погодня нарушителя закончилась на Караваевской улице. За рулем был 21-летний мужчина с признаками наркотического опьянения. С ним в машине были еще двое пассажиров. Нарушителя привлекли к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ.

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Видео: Telegram / Петербургская полиция