В Петербурге сотрудники ДПС с применением оружия задержали нетрезвого водителя

За рулем иномарки находился 20-летний житель Ленобласти, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Рано утром 21 декабря при патрулировании Красногвардейского района Петербурга экипаж спецбатальона ДПС услышал по радиосвязи сообщение о том, что нарушитель на автомобиле Renault Logan уходит от полицейской погони, съехал с КАД и движется по Индустриальному проспекту. Экипаж ДПС присоединился к погоне. На неоднократные требования остановиться нарушитель не реагировал. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На проспекте Энергетиков экипаж спецбатальона принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Инспектор ДПС произвел один предупредительный выстрел вверх и три выстрела по колесам легковушки. В результате применения оружия автомобиль был остановлен. За рулем иномарки находился 20-летний житель Ленобласти, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит столичной каршеринговой компании и находится в аренде у дяди правонарушителя. Автомобиль молодой человек взял без разрешения своего родственника.

Составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения автомобилем.

Ранее в Петербурге сотрудники ДПС ловили со стрельбой женщину на Toyota.

Видео: МВД