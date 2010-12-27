На Есенина нечестный посетитель убил сотрудника "Дикси" бутылкой водки

Пострадавшего ударили по голове.

В Петербурге клиент магазина напал с бутылкой водки на продавца. В результате жертва погибла. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. По данным полиции, мужчина лишился жизни, пытаясь защитить коллегу от агрессии посетителя.

Трагедия произошла 17 сентября. В один из магазинов "Дикси" по улице Есенина зашел петербуржец. Мужчина был в спортивном костюме. Очевидцы рассказали, что он долго бродил вокруг полок с алкогольной продукцией, а затем неожиданно направился к выходу. Сотрудники заведения обратили внимание, что у посетителя что-то торчит из кармана. Один из них преградил путь вору, но тот начал его душить. Заведующая попыталась спасти коллегу, но ничего не смогла сделать. В итоге злоумышленник ударил представителя магазина по голове и скрылся. Жертва скончалась на месте от травм.

На данный момент правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого. Мужчина утверждает, что никого не трогал и плачет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге задержали двух подозреваемых в покушении на убийство мигранта.

Фото: Piter.tv

