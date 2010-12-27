В Петербурге сотрудник налоговой за взятку в 4 миллиона отделался условным сроком

Мужчина в течение 8 лет не сможет работать в налоговых службах.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении заместителя начальника отдела выездных проверок № 2 МИФНС России № 24, осуждённого за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что Сергей Романчук, а также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 1 по 9 марта 2019 года узнал, что в отношении ООО "Нева Милк" и ООО "Невские сыры" проводят проверку. Романчук ввел генерального директора и учредителя компаний в заблуждение. Он рассказал, что их привлекут к административной ответственности за нарушение налогового законодательства. Заместитель начальника Романчук потребовал за избавление от проблемы 570 тысяч рублей ежеквартально. Всего оба участника дела получили 3 миллиона 990 тысяч рублей.

Романчук признал вину в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместил имущественный ущерб. Мужчину приговорили к лишению свободы условно сроком на 7 лет и 8 месяцев. Также Романчук должен заплатить штраф в размере 4 миллионов 700 тысяч рублей. Мужчина в течение 8 лет не сможет работать в налоговых службах.

Также экс-замглавы Фонда имущества Петербурга Илья Жинкин приговорен к семи годам условно.

Фото: Piter.TV