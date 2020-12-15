В Петербурге сотрудницу таможни подозревают в ущербе РФ на 35,8 млн рублей

Следователи провели ряд обысков.

Высокопоставленную сотрудницу Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) подозревают в превышении служебных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с января 2017 по октябрь 2018 на таможенную территорию Евразийского экономического союза в зоне деятельности Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни ввезли товары, индекс таможенной стоимости которых не соответствовал реальной стоимости товара. Должностное лицо при этом, превысив полномочия, воспрепятствовала проведению контроля за этим. Таким образом, женщина действовала в интересах декларанта и самостоятельно приняла решение о принятии таможенной стоимости товаров.

После этого сотрудница сказала пропустить товары на территорию ЕАЭС. В результате ее действий был причинен ущерб бюджету РФ в размере более 35,8 млн рублей.

Следователи проведели обыски в Петербурге и Москве. Они обнаружили и изъяли документы, представляющие интерес для следствия, а также провели допросы и очные ставки. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге полицейские задержали бизнесмена по подозрению в контрабанде более 83 тонн говядины.

Видео: СК РФ / YouTube