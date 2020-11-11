В Петербурге полицейские задержали бизнесмена по подозрению в контрабанде более 83 тонн говядины

Подозреваемый находится под домашним арестом.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемого в контрабанде более 83 тонн замороженной говядины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительной информации, в 2018 году подозреваемый от имени подконтрольной фирмы – участницы внешнеэкономической деятельности, подал в таможенные органы документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об импортируемом товаре.

Через таможню была перевезена партия говядины стоимостью более 17,5 миллиона рублей. В соответствии с установленной классификацией ввезенный груз относится к перечню стратегически важных товаров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. В совершении противоправного деяния подозревается 53-летний мужчина, имеющий двойное гражданство. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Видео: МВД