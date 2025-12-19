В Петербурге сотрудница УФАС получила условный срок за злоупотребления

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении Ольги Рословой. Она признана виновной по шести эпизодам превышения должностных полномочий.

Суд установил, что с 24 января по 19 февраля 2024 года Рослова занимала должность начальника отдела контроля федеральной контрактной системы управления ФАС по Санкт-Петербургу. В указанный период она действовала по указанию заместителя руководителя ведомства, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а также исходя из личной заинтересованности.

В ходе рассмотрения дела подтверждено, что в результате незаконных действий Рословой одной из коммерческих организаций был причинён имущественный ущерб в размере 188 тыс. рублей.

По решению суда Рословой назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Дополнительно она лишена права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.

Ранее мы сообщили о том, что в Репино домработница похитила у женщины золотую цепочку за 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV