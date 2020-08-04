Сотрудницу Красного Креста в Петербурге забрали в автозак

Повестку женщине не вручили.

Петербургскую активистку и сотрудницу Красного Креста Дарью Апахончич задержали. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Апахончич, сегодня был первый рабочий день после карантина, однако на работу попасть так и не удалось.

Они силком затащили мне в этот полицейский автозак. рассказала активистка.

При этом причину задержания правоохранители не назвали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что горсуд отменил арест петербургского активиста Чупрунова.

Видео: Дарья Апахончич / Facebook