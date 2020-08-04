Сотрудницу Красного Креста в Петербурге забрали в автозак

Петербургскую активистку и сотрудницу Красного Креста Дарью Апахончич задержали. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.
По словам Апахончич, сегодня был первый рабочий день после карантина, однако на работу попасть так и не удалось.
Они силком затащили мне в этот полицейский автозак.
рассказала активистка.
При этом причину задержания правоохранители не назвали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что горсуд отменил арест петербургского активиста Чупрунова.
Видео: Дарья Апахончич / Facebook
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