В Петербурге состоялся фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок"

В испытаниях примут участие больше 150 казаков.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в городе на Неве проходит фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Гостям фестиваля продемонстрируют гостям искусство рубки шашкой. В состязаниях примут участие больше 150 казаков. Также петербуржцев ждут конные выступления, джигитовка, вольтижировка.

Кроме того, в перерывах будут выступать творческие коллективы

Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте провели литературно-музыкальный фестиваль "Остров фортов".

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