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В Петербурге состоялся фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок"
Сегодня, 16:08
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге состоялся фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок"

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В испытаниях примут участие больше 150 казаков.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в городе на Неве проходит фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Гостям фестиваля продемонстрируют гостям искусство рубки шашкой. В состязаниях примут участие больше 150 казаков. Также петербуржцев ждут конные выступления, джигитовка, вольтижировка.

Кроме того, в перерывах будут выступать творческие коллективы

Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте провели литературно-музыкальный фестиваль "Остров фортов".

Фото:pixabay

Теги: казаки, фестиваль, фестиваль атаманский клинок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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